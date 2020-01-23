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В Ростовской области перекати-поле заблокировало дорогу

В Ростовской области перекати-поле заблокировало дорогу
В Ростовской области поднявшийся 25 января ветер наделал немало проблем. Столкнуться с ними пришлось и автомобилистам.

На трассе под Сальском перекати-поле заблокировало движение. Сильный ветер нагнал на дорогу такое количество сухих растений, что двигаться по ней стало просто невозможно.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в соцсеть. На записи видно, что автовладельцы остановились в нерешительности перед препятствием.

Добавим, что на Дону ветер усилился до 14-17 м/с. На юге региона порывы достигают 23 м/с.

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