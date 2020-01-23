В Ростовской области перекати-поле заблокировало дорогу



В Ростовской области поднявшийся 25 января ветер наделал немало проблем. Столкнуться с ними пришлось и автомобилистам.



На трассе под Сальском перекати-поле заблокировало движение. Сильный ветер нагнал на дорогу такое количество сухих растений, что двигаться по ней стало просто невозможно.



Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в соцсеть. На записи видно, что автовладельцы остановились в нерешительности перед препятствием.



Добавим, что на Дону ветер усилился до 14-17 м/с. На юге региона порывы достигают 23 м/с.



