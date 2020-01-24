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В Ростовской области на трассе сильный ветер перевернул на бок «ГАЗель»

В Ростовской области на трассе сильный ветер перевернул на бок «ГАЗель»
Сильный ветер стал причиной ещё одного ЧП в Ростовской области. Ураган спровоцировал ДТП.

Дорожное происшествие случилось 25 января на трассе в Константиновском районе. Сильным порывом ветра грузовую «ГАЗель» опрокинуло на бок. По предварительной информации, водитель в результате аварии не пострадал.

Последствия ДТП сняли очевидцы на камеру автомобильного видеорегистратора.

Добавим, что в Ростовской области 25 января поднялся сильный ветер. Ураган стал причиной нескольких десятков происшествий. Порывы ветра временами достигали 20-23 м/с.

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