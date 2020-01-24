В Ростовской области на трассе сильный ветер перевернул на бок «ГАЗель»
Сильный ветер стал причиной ещё одного ЧП в Ростовской области. Ураган спровоцировал ДТП.
Дорожное происшествие случилось 25 января на трассе в Константиновском районе. Сильным порывом ветра грузовую «ГАЗель» опрокинуло на бок. По предварительной информации, водитель в результате аварии не пострадал.
Последствия ДТП сняли очевидцы на камеру автомобильного видеорегистратора.
Добавим, что в Ростовской области 25 января поднялся сильный ветер. Ураган стал причиной нескольких десятков происшествий. Порывы ветра временами достигали 20-23 м/с.