В Ростовской области парня, забившего 68-летнюю бабушку молотком, отправят в психбольницу

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В Цимлянском районе Ростовской области под суд пойдет 23-летний парень, забивший бабушку молотком. Его обвиняют по статье «Убийство».По версии следствия, в октябре 2023 года парень находился со своей 68-летней бабушкой дома, в Камышевской. В какой-то момент внук начал себя агрессивно вести и набросился на старушку. Он схватил нож и нанес ей несколько ударов в голову и туловище. Затем молодой человек бил женщину молотком, пока она не перестала подавать признаки жизни. От полученных ранений бабушка скончалась на месте.- В результате психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что парень страдает психическим расстройством, - добавили в СУ СК по Ростовской области.Теперь решают вопрос о применении в отношении него принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.