В Ростовской области открыли сезон охоты на водоплавающую птицу



В Ростовской области в течение четырех месяцев разрешили охотиться на водоплавающую птицу. Об этом 25 сентября сообщили в Минприроды Ростовской области.



Охотиться на пернатых можно с 21 сентября по 31 декабря 2019 года. Есть определённые нормы, регулирующие добычу птиц. Так, в день можно подстрелить не более десяти голов чибиса, утки, бекаса, лысухи, гаршнепа, турухтана, веретенника, дупеля, травника, погоныша, кроншнепа, пастушки и камышницы. За сезон их можно убить не более ста. Казарок и гусей можно подстрелить двух за день, но не более двадцати за сезон.



Любителям охоты стоит помнить о правилах использования ружей, а также о правилах противопожарной безопасности. Нельзя стрелять в дичь, если за ней стоят люди или животные. Также помните, что в камышах могут находиться другие охотники или отдыхающие — неудачный выстрел может привести к плачевным последствиям. Исправляя неисправности в ружье или отдыхая на привале, обязательно разрядите «ствол».