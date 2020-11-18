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В Ростовской области обнаружили останки бойца ВОВ и сеть окопов

В Ростовской области обнаружили останки бойца ВОВ и сеть окопов
В Ростовской области 20 ноября нашли сеть окопов укрепрайона и останки красноармейца. О находке на одном из объектов строительства рассказал руководитель поискового корпуса «Витязь» Андрей Ярошев.

По мнению специалистов, в период ВОВ здесь располагались укрепления на подступах к городу. В их число входили противотанковые рвы, блиндажи, десятки километров окопов и долговременные огневые точки (ДОТ).

- Во время работ мы также обнаружили останки солдата Красной армии, взорванный ДОТ и два блиндажа, - поделился Андрей Ярошев. - На фото видно, что в ДОТ, вероятнее всего, попала мина или снаряд.

О том, что солдат сражался за Красную армию, поисковики узнали по пряжке ремня, нательным пуговицам, ботинкам и останкам портупеи. В настоящее время специалисты поискового корпуса пытаются узнать о судьбе бойца и ищут его родственников.

Напомним, 1 ноября поисковики обнаружили 42 рассаперенные противопехотные осколочные мины заграждения (ПОМЗы), представлявшие собой растяжки.

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