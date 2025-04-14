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В Ростовской области начали отключать отопление в домах

В Ростовской области начали отключать отопление в домах
В Ростовской области завершается отопительный сезон. Об этом предупредили в региональном правительстве.

С 14 апреля батареи отключили в Константиновском районе и Волгодонске. На следующий день дома перестанут обогревать в Ростове и еще 10 муниципалитетах региона.

Напомним, что в донской столице отопительный сезон стартовал 11 октября. Завершить его планировали 7 апреля, но из-за резкого понижения температуры решение отложили до нормализации погоды.
Фото: Ростов.Ру
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