В Ростовской области начали отключать отопление в домах

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области завершается отопительный сезон. Об этом предупредили в региональном правительстве.С 14 апреля батареи отключили в Константиновском районе и Волгодонске. На следующий день дома перестанут обогревать в Ростове и еще 10 муниципалитетах региона.Напомним, что в донской столице отопительный сезон стартовал 11 октября. Завершить его планировали 7 апреля, но из-за резкого понижения температуры решение отложили до нормализации погоды.