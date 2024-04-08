В Ростовской области 11 муниципалитетов завершили отопительный сезон
В Ростовской области рад муниципалитетов раньше срока завершил отопительный сезон. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
Тепло отключили в домах в: Егорлыкском районе и Ростове. Также 8 апреля сезон завершают города: Батайск, Донецк, Новочеркасск, Шахты, а также Боковский, Веселовский, Мясниковский, Сальский и Усть-Донецкий районы.
Стоит отметить, что там, где отопительный сезон еще не завершили, собственники многоквартирных домов могут самостоятельно это сделать. Чтобы батареи перестали греть, нужно сообщить ресурсоснабжающей организации.
Напомним, что отопительный сезон в Ростове завершили еще 6 апреля. Решение приняли после многочисленных просьб жителей.