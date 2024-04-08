В Ростовской области 11 муниципалитетов завершили отопительный сезон

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области рад муниципалитетов раньше срока завершил отопительный сезон. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Тепло отключили в домах в: Егорлыкском районе и Ростове. Также 8 апреля сезон завершают города: Батайск, Донецк, Новочеркасск, Шахты, а также Боковский, Веселовский, Мясниковский, Сальский и Усть-Донецкий районы.Стоит отметить, что там, где отопительный сезон еще не завершили, собственники многоквартирных домов могут самостоятельно это сделать. Чтобы батареи перестали греть, нужно сообщить ресурсоснабжающей организации.Напомним, что отопительный сезон в Ростове завершили еще 6 апреля. Решение приняли после многочисленных просьб жителей.