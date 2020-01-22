В Ростовской области на ремонт участка улицы потратят 51,3 миллиона



В Шахтах Ростовской области на ремонт участка улицы потратят 51,3 миллиона. Исполнителя работ ищет департамент городского хозяйства, сообщается на портале госзакупок.



Отремонтировать нужно участок улицы Маяковского от переулка Железнодорожного до проспекта Победа Революции. Необходимо выполнить укладку нового асфальта, заменить бордюры и нанести дорожную разметку.



Реконструкция продлится в течение 60 дней с момента поступления компании заявки от заказчика. На ремонт выделят средства из федерального и местного бюджетов, а также субсидии из областного.