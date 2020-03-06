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В Ростове на ремонт лавочек и ограждений потратят миллион рублей

В Ростове на ремонт лавочек и ограждений потратят миллион рублей
В Ростове-на-Дону на ремонт малых архитектурных форм и ограждений в Кировском районе выделят 1,1 миллиона. В качестве заказчика работ выступает управление благоустройства района. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Среди объектов, подлежащих ремонту, ограждения, лавочки, урны и балясины. Согласно техзаданию, исполнитель приступает к работе после уведомления от заказчика. На ремонт отводится до десяти дней. Подрядчик должен также обеспечивать транспортом представителей заказчика, которые занимаются технадзором объектов.

Средства на исполнение контракта выделят из бюджета города.

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