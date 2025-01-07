В Ростовской области местные жители просят запретить продажу пиротехники

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В Ростовской области жители массово жалуются на людей, запускающих фейерверки. Об этом ростовчане сообщили Юрию Слюсарю в комментариях его телеграм-канала.Жители частных домовладений выражают недовольство из-за пугающих звуков пиротехники. По словам людей, когда соседи запускают фейерверки, звуки напоминают работу системы противовоздушной обороны. Кроме того, горожане обеспокоены своей безопасностью.- Мы с мужем были так напуганы, когда во дворе раздался грохот и появились огни, — делится своим мнением Ирина М. в комментариях.Несмотря на запрет, в новогодние праздники в интернете появилось множество видеозаписей запуска фейерверков. Некоторые нарушители были привлечены к административной ответственности правоохранительными органами.Однако горожане обеспокоены тем, что звуки фейерверков напоминают шум беспилотников. Люди массово выступают за запрет продажи пиротехники в регионе.Напомним, что в ночь на 5 января в Ростовской области были сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков пострадали жители Неклиновского района, а семилетний ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.В Таганроге на месте падения беспилотников введён режим чрезвычайной ситуации.