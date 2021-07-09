В Ростовской области коронавирус поборол еще 201 человек

В Ростовской области от COVID-19 выздоровел еще 201 человек. Об этом 13 июля сообщили в региональном правительстве.Стационарное лечение получают 2 415 человек - на 46 больше, чем в предыдущий день. Среди них 39 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно, поэтому их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ. Чтобы пациенты не чувствовали дискомфорт или боль, их ввели в медикаментозную кому. Еще 275 человек получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.За последние сутки число инфицированных пополнил 321 житель донского региона. По информации областного правительства, всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 103 050 человек. Из них 91 940 смогли побороть опасный вирус.