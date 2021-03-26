Коронавирус поборол еще 271 житель Ростовской области

В Ростовской области коронавирус поборол еще 271 человек. С начала пандемии по 30 марта число выздоровевших достигло 72 398 человек.Стационарное лечение получают 1 926 пациентов. Из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать. Медики приняли решение ввести этих пациентов в медикаментозную кому и подавать кислород с помощью трахейной трубки. Еще 138 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Для обеспечения кислородом им достаточно специальных масок и мундштуков.Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 240 человек. Всего за период пандемии заболели 80 597 дончан, сообщили в региональном правительстве. Из них от вируса скончались 3 553 человека. За минувшие сутки не стало 20 жителей области, среди которых оказался 26-летний парень.