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На Дону от коронавируса выздоровели еще 53 человека

На Дону от коронавируса выздоровели еще 53 человека
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 53 человека. С начала пандемии по 1 июля общее число дончан, поборовших COVID-19, достигло 90 162.

В стационарах лечение получает 1 581 человек. Из них 20 находятся в тяжелом состоянии. Их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ - дышать самостоятельно они не могут. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт от трахейной трубки, их вводят в медикаментозную кому. Еще 143 человека получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 232 жителя донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 99 540 человек. Из них 4 674 не смогли побороть болезнь. Как сообщили в областном правительстве, одна из них, 74-летняя женщина, скончалась за минувшие сутки.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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