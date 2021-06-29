На Дону от коронавируса выздоровели еще 53 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 53 человека. С начала пандемии по 1 июля общее число дончан, поборовших COVID-19, достигло 90 162.В стационарах лечение получает 1 581 человек. Из них 20 находятся в тяжелом состоянии. Их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ - дышать самостоятельно они не могут. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт от трахейной трубки, их вводят в медикаментозную кому. Еще 143 человека получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 232 жителя донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 99 540 человек. Из них 4 674 не смогли побороть болезнь. Как сообщили в областном правительстве, одна из них, 74-летняя женщина, скончалась за минувшие сутки.