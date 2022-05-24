В Ростовской области коронавирус обнаружили в 32 городах и районах

Фото: Rostov.ru.

За сутки коронавирусом заболели жители 32 городов и районов Ростовской области. По данным на 26 мая, лидером по числу зараженных остается донская столица. Там COVID-19 подхватил 31 человек. В Аксайском районе — 16 инфицированных, а в Белокалитвинском — 14.По 10 человек получили положительные результаты ПЦР-тестов в Таганроге и Батайске. В Шахтах, Волгодонске — по семь. Еще шестеро человек начали борьбу с вирусом в Зерноградском районе. В Неклиновском, Шолоховском и городе Гуково — по пять. На территории Сальского, Егорлыкского и Новочеркасска заболели по четыре человека.В числе зараженных появились по три жителя Азовского, Красносулинского, Зимовниковского и города Каменска-Шахтинского. В Семикаракорском, Усть-Донецком и Миллеровском — по два. Меньше всего — в Дубовском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Волгодонском, Мартыновском, Каменском, Чертковском, Веселовском и Мясниковском районах. Там, как в Новошахтинске и Азове, заболели по одному человеку.