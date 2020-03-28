В Ростовской области из-за пандемии коронавируса перенесли вступительные экзамены



В Ростовской области продолжают вводить изменения в укладе общественной жизни из-за пандемии коронавируса. В регионе запрещены все массовые мероприятия, закрыты кафе, отели, спортивные, культурные и образовательные учреждения. Теперь жителей донского региона обязали не покидать дома до снятия режима общей самоизоляции.



Ранее сообщалось, что в России перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ. По предварительным данным, они начнутся в июне. На этот же период перенесли и досрочные ЕГЭ. Теперь стало известно, что и вступительные экзамены состоятся в более поздние даты. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки сообщает ТАСС.



Глава ведомства Валерий Фальков добавил, что вступительная и приёмная кампании состоятся в летние месяцы. Также он обратил внимание на то, что, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, учебные заведения продолжают создавать бюджетные места для абитуриентов.