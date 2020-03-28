Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области из-за пандемии коронавируса перенесли вступительные экзамены

В Ростовской области из-за пандемии коронавируса перенесли вступительные экзамены
В Ростовской области продолжают вводить изменения в укладе общественной жизни из-за пандемии коронавируса. В регионе запрещены все массовые мероприятия, закрыты кафе, отели, спортивные, культурные и образовательные учреждения. Теперь жителей донского региона обязали не покидать дома до снятия режима общей самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в России перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ. По предварительным данным, они начнутся в июне. На этот же период перенесли и досрочные ЕГЭ. Теперь стало известно, что и вступительные экзамены состоятся в более поздние даты. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки сообщает ТАСС.

Глава ведомства Валерий Фальков добавил, что вступительная и приёмная кампании состоятся в летние месяцы. Также он обратил внимание на то, что, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, учебные заведения продолжают создавать бюджетные места для абитуриентов.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус пандемия

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.