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В Ростовской области из-за непогоды закрыли более 140 детских садов

В Ростовской области из-за непогоды закрыли более 140 детских садов
В Ростовской области из-за тяжелых погодных условий тысячи детей не пошли на занятия в школы и детские сады 12 февраля.

В девяти городах и районах на дистанционное обучение перевели учеников 78 школ, еще в 98 уроки перенесли на субботу (17 февраля). В 16 муниципалитетах всего закрыли 142 детских сада. На местах организованы дежурные группы для детей, с которыми не могут остаться родители из-за работы.

Наверняка, все эти учреждения все еще остаются отрезаны от коммуникаций. По данным на 11:00, на Дону суммарно зафиксировано отключение 397 линий электропередачи и около двух тысяч подстанций в 235 населенных пунктах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что без света остаются около 145 тысяч человек. На аварийных объектах задействовано более 130 бригад, в том числе из других регионов страны. Их число увеличится в течение дня.
Фото: Правительство Ростовской области
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