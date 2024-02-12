В Ростовской области из-за непогоды закрыли более 140 детских садов

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области из-за тяжелых погодных условий тысячи детей не пошли на занятия в школы и детские сады 12 февраля.В девяти городах и районах на дистанционное обучение перевели учеников 78 школ, еще в 98 уроки перенесли на субботу (17 февраля). В 16 муниципалитетах всего закрыли 142 детских сада. На местах организованы дежурные группы для детей, с которыми не могут остаться родители из-за работы.Наверняка, все эти учреждения все еще остаются отрезаны от коммуникаций. По данным на 11:00, на Дону суммарно зафиксировано отключение 397 линий электропередачи и около двух тысяч подстанций в 235 населенных пунктах.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что без света остаются около 145 тысяч человек. На аварийных объектах задействовано более 130 бригад, в том числе из других регионов страны. Их число увеличится в течение дня.