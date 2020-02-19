Мокрый снег и метель: на праздники в Ростовской области резко ухудшится погода



Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Ростовской области. Осадки и ветер обрушатся на область в период с 22 по 25 февраля. Об этом местных жителей предупредили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии.



По области пройдёт холодный атмосферный фронт. Во всех районах прогнозируются дождь и мокрый снег, которые усилятся 24 и 24 февраля. На дорогах будет гололёд, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. По северу области пройдёт метель, из-за которой снизится видимость на дорогах.



На выходных 22 и 23 февраля сила ветра достигнет 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. В понедельник и вторник он усилится до 20-22 метров.



Жителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах, не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями.