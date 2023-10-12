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В Ростовской области дедушка ушел на рыбалку и не вернулся

В Ростовской области дедушка ушел на рыбалку и не вернулся
В Ростовской области разыскивают пожилого рыбака, пропавшего без вести. О местонахождении 75-летнего Петра Пастернака ничего не известно с 7 октября.

В тот день житель города Сальска отправился на рыбалку. Ни к вечеру, ни на следующий день мужчина не вернулся домой. Родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Пропавший - худой мужчина ростом 167 сантиметров с татуировкой на левой кисти. У него седые волосы и карие глаза. Последний раз его видели в черной куртке с зеленой подкладкой, зеленом свитере и синих штанах с лампасами. С собой дедушка взял зеленую резиновую лодку и красную удочку.

Если вы видели Петра Пастернака или знаете, где он находится, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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