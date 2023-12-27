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Голубев: В Ростовской области 27 декабря силами ПВО был сбит беспилотник

Голубев: В Ростовской области 27 декабря силами ПВО был сбит беспилотник
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотного летательного аппарата 27 декабря в 3:55. Подробности о типе летательного аппарата и точном месте падения БПЛА не предоставлены.

- Последствия на земле уточняются, - сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области.

В комментариях местные жители сообщили о звуках взрыва в городах Шахты, Волгодонск и в районе Цимлянского водохранилища на востоке Ростовской области.
Фото: соцсети.
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