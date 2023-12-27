Голубев: В Ростовской области 27 декабря силами ПВО был сбит беспилотник
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотного летательного аппарата 27 декабря в 3:55. Подробности о типе летательного аппарата и точном месте падения БПЛА не предоставлены.
- Последствия на земле уточняются, - сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области.
В комментариях местные жители сообщили о звуках взрыва в городах Шахты, Волгодонск и в районе Цимлянского водохранилища на востоке Ростовской области.