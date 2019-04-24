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В Ростове завершился фестиваль «Российская студенческая весна»-2019

В Ростове завершился фестиваль «Российская студенческая весна»-2019
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль «Российская студенческая весна»-2019. Итоги конкурса подвели 25 апреля в Областном доме народного творчества. В этот день со своими номерами выступили лучшие творческие коллективы.

«Российская студенческая весна» проходила 15 марта по 25 апреля и включила три этапа: зональный отборочный, областной отборочный и гала-концерт. Свои таланты показали девушки и юноши из шести крупнейших городов региона и пяти университетов. Председатель комитета по молодежной политике ростовской области Юрий Лескин рассказал, что жюри оценивали участников по шести направлениям.

– Основные направления: театр, танец, музыка, экспериментальный жанр, видео и журналистика. При этом в каждом направлении несколько номинаций. Победителей много, но все они представили номер или работу очень высокого уровня, – прокомментировал Юрий Лескин.

Он отметил, что с каждым годом «Студенческая весна» в Ростовской области охватывает все больше молодежи. Так, в этом году участниками стали около 10 тысяч талантливых ребят. Лучшие из них представят регион на федеральном этапе. Ежегодно ростовские студенты становятся победителями и призерами конкурса.

– В прошлом году в Ставрополе ростовчане взяли гран-при в главной номинации «Региональная программа». Это значимая награда, которая продемонстрировала высокий уровень подготовки донских студентов, – отметил председатель молодежного комитета.

Артисты коллектива «Funny Acrobatic» рассказали, что готовились к выступлению на протяжении двух месяцев. На «Студенческой весне» они завоевали гран-при в направлении «Оригинальный жанр». Постановщик номера Екатерина Полянская рассказала, что высоких результатов удалось достичь благодаря долгим и упорным тренировкам.

– Вообще мы занимаемся творчеством на протяжении долгого времени. В этот раз очень довольны выступлением. Некоторые ребята впервые вышли на сцену, но сразу успешно выступили. Другие до этого не проявляли способностей. В этот раз всем все удалось, – рассказала девушка.

«Российская студенческая весна» реализуется с 1992 года. В Ростовской области фестиваль организуют региональный комитет по молодежной политике и донской союз молодежи при поддержке Министерства культуры области и Совета ректоров.

Фото: Асмик Абрамян

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