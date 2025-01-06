Фото: Соцсети Алексея Логвиненко

В Ростове завершили масштабную реконструкцию восьми фонтанов. На всех объектах провели замену технического оборудования, включая насосы, фильтры, трубопроводы и форсунки, а также привели в порядок облицовку и чаши.Работы по капитальному ремонту фонтанов были завершены в конце 2024 года, о чем сообщили представители городской администрации. Обновлены следующие объекты: фонтан «Лира» на Пушкинской улице, «Девушки, собирающие виноград» и «Сбор винограда» на Буденновском проспекте, «Покровский» в Покровском сквере, «Ротонда» в парке 1-го Мая, «Орфей» на Большой Садовой, «Фантазия» на Рабочей площади и «Витязь» на Буденновском проспекте.После завершения реставрационных работ фонтаны были законсервированы на зимний период. Весной жители города смогут увидеть их в обновленном виде.