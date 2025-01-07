В Ростове задержали мошенников-эвакуаторщиков
В Ростове задержали мошенников-эвакуаторщиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 7 января.
В правоохранительных органах сообщили о задержании организованной группы мошенников, которые занимались эвакуацией и ремонтом автомобилей.
Когда они доставляли автомобиль на стоянку, то выставляли владельцам счета в несколько раз больше, чем было указано в прайс-листе. Водители, которые отказывались платить, не могли забрать свои машины.
Оказалось, что задержанные создали хорошо организованную группу, где каждый участник выполнял свою роль. Диспетчеры принимали заказы, около пяти бригадиров отправляли эвакуаторщиков на места, а бухгалтер занимался финансовыми вопросами. Группу возглавляли два руководителя.
Деятельность мошенников-эвакуаторщиков нанесла ущерб более чем 30 автомобилистам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи о финансовой деятельности, электронные носители информации, печати, телефоны и другие предметы и документы. Также были изъяты 10 единиц спецтехники.
Сотрудники МВД смогли задержать организаторов преступной схемы. Они активно сотрудничают со следствием и дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».