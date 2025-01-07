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В Ростове задержали мошенников-эвакуаторщиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 7 января.В правоохранительных органах сообщили о задержании организованной группы мошенников, которые занимались эвакуацией и ремонтом автомобилей.Когда они доставляли автомобиль на стоянку, то выставляли владельцам счета в несколько раз больше, чем было указано в прайс-листе. Водители, которые отказывались платить, не могли забрать свои машины.Оказалось, что задержанные создали хорошо организованную группу, где каждый участник выполнял свою роль. Диспетчеры принимали заказы, около пяти бригадиров отправляли эвакуаторщиков на места, а бухгалтер занимался финансовыми вопросами. Группу возглавляли два руководителя.Деятельность мошенников-эвакуаторщиков нанесла ущерб более чем 30 автомобилистам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи о финансовой деятельности, электронные носители информации, печати, телефоны и другие предметы и документы. Также были изъяты 10 единиц спецтехники.Сотрудники МВД смогли задержать организаторов преступной схемы. Они активно сотрудничают со следствием и дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».