В Ростове выбрали самых красивых девушек



В Ростове накануне празднования Дня города выбрали самых красивых девушек. Конкурс красоты «Мисс Ростов» традиционно проводится в преддверии праздника.



Финал конкурса прошёл 13 сентября на открытой площадке летнего амфитеатра в парке Революции. Участницы боролись за несколько титулов - «Ростовская красавица», «Донская красавица», «Красавица Юга России- 2019» и «Мисс Ростов».

Организатором мероприятия выступило модельное агентство «Имидж-центр». До финала проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно было на сайте центра.



Всего за звание самой красивой боролись 16 участниц. Финал предполагал три конкурса: рассказ о себе, выход в вечернем платье и купальнике, а также демонстрация творческих способностей.



По итогам голосования титул «Мисс Ростов» достался 18-летней Софье Мизерной.







Это уже не первая победа юной дончанки. В мае она выиграла международный конкурс Miss Supermodel Universal 2019, который проходил в Батуми.







Софья Мизерная родилась в Таганроге. В настоящее время она живёт и учится в Ростове, в Донском педагогическом колледже, на факультете физической культуры. Ранее девушка долгое время занималась сначала художественной, а затем - эстетической гимнастикой. На чемпионате мира-2018 она одержала победу в составе юниорской команды.







«Красавицей Юга России» стала 19-летняя Анастасия Новичкова.







Титул «Донская красавица» достался студентке РостГМУ из Красного Сулина Оксане Рябыш.







Звание «Ростовская красавица» получила студентка РАНХиГС Александра Волова.