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В Ростове в 2025 году будут сданы шесть школьных комплексов, рассчитанных на 6 411 учеников

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Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поднял важную для города тему — проектирование и строительство образовательной инфраструктуры. В 2025 году в донской столице будут сданы шесть новых школьных комплексов, рассчитанных на 6 411 учеников.

Кроме того, уже готова проектная документация для строительства трех новых школ, которые смогут принять 2 531 ученика. В текущем году также завершат проектирование еще шести школ, рассчитанных на 9 343 ребенка.

Внимание также уделили детским садам: проекты для строительства, реконструкции и капитального ремонта шести учреждений на 737 мест уже разработаны. В этом году планируется завершить проектирование еще семи детских садов, рассчитанных на 1 725 мест.

- Напомню, что врио губернатора Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь поручил уделить особое внимание возведению социальных объектов, таких как школы, детские сады и больницы, - отметил Александр Скрябин.

Также глава города подчеркнул, что это важный шаг к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для детей.
Фото: Администрация Ростова
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