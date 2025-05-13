В Ростове в 2025 году будут сданы шесть школьных комплексов, рассчитанных на 6 411 учеников

Фото: Администрация Ростова

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2025-05/4803ce85a0_photo_2025-05-13_10-20-51.webp[/imГлава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поднял важную для города тему — проектирование и строительство образовательной инфраструктуры. В 2025 году в донской столице будут сданы шесть новых школьных комплексов, рассчитанных на 6 411 учеников.Кроме того, уже готова проектная документация для строительства трех новых школ, которые смогут принять 2 531 ученика. В текущем году также завершат проектирование еще шести школ, рассчитанных на 9 343 ребенка.Внимание также уделили детским садам: проекты для строительства, реконструкции и капитального ремонта шести учреждений на 737 мест уже разработаны. В этом году планируется завершить проектирование еще семи детских садов, рассчитанных на 1 725 мест.- Напомню, что врио губернатора Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь поручил уделить особое внимание возведению социальных объектов, таких как школы, детские сады и больницы, - отметил Александр Скрябин.Также глава города подчеркнул, что это важный шаг к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для детей.