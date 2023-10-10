В Ростове упавшее на дорогу дерево в Мясниковане мешает проходу пешеходов

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону упавшее посреди дороги дерево мешает проходу пешеходов. Кадры растения опубликовали жители в соцсетях 9 октября на сайте Благоустройства.По словам горожан, дерево рухнуло на улице Южной, 39. На снимках видно, что ветви растения перегородили проезжую часть. Теперь ростовчанам приходится обходить препятствие.При этом рядом расположены две школы – № 101 и № 99, а также церковь. Не исключено, что в следующий раз дети и пожилые люди могут поскользнуться и упасть на опасном участке.Как скоро сухостой спилят, не сообщается. Местным жителям необходимо быть осторожнее на аварийной территории или обходить «ловушку».