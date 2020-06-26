Жительница Ростова второй день пытается спасти упавшего в яму котёнка

В Ростове-на-Дону местная жительница второй день пытается достать котёнка, провалившегося в яму. Спасательную операцию Людмила Емцова развернула в районе дома № 169-а по улице Трудящихся.Девушка заметила несчастное животное вечером 29 июня. Чёрный хвостатый угодил в яму недалеко от магазина «Корсо», и самостоятельно не мог выбраться. Трудность заключается в том, что отверстие очень узкое, примерно 20*20 сантиметров, так что туда не пролезет даже ребёнок. При этом под землёй полость расширяется.Ростовчанка вместе с помощниками опускали ему и ветки, и ёмкости с пищей. Однако котик только пугался и отбегал в сторону. От спасателей в течение суток помощи добиться так и не удалось.Вечером 30 июня неравнодушная Людмила продолжает попытки спасти четвероногого. Она бросила клич в Интернете, и на него откликнулись уже несколько человек, которые сейчас направляются к месту инцидента.