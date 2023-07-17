Сотни ростовчан 17 июля ожидают массовые отключения света

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В Ростове сотни жителей останутся без света в начале новой рабочей недели. Актуальный график отключений на 17 июля опубликовали специалисты Донэнерго.В понедельник с 9:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах у жителей на улицах Вселенной, №№ 1-23, 2-36, Галактической, в домах №№ 1-25, 2-30, Венеры, в доме № 6/7, Космической, № 3/1, бульваре Джордано Бруно, улице Гершеля, в переулках Астрономическом, Кратерном, Небесном, Оптическом, № 7, Атмосферном, в домах №№ 4, 8, 7, 17 и Зодиакальном. А с 5:00 до 18:00 перебои с электроснабжением ожидаются на улицах Кумженской, в домах №№ 1-71, 2-74, Береговой, №№ 2, 2А, 2В, 2-й Причальной, № 20, 4-й Причальной, в домах №№ 8-18, 3-9, 5-й Причальной, №№ 11, 34, а также в садовых товариществах «Рыбник», «Кумженское», ООО имени Мирошниченко и в СНТ «Донстрой».В этот же день с 9:00 до 18:00 электроприборы перестанут работать на улице Пахотной, №№ 20-84, 15-23, в переулке Молочном, №№ 64-68, 89-91А, на проспекте 40-летия Победы, №№ 150-162. Также без света с 9:00 до 17:00 останутся жители на улицах 34-я Линии, №№ 46-64, 39-51, 36-я Линия, №№ 60-94, 41-89, Тюхряева, в домах №№ 40-56, 39-55 и Кагальницкой, №№ 15-23, 14-30. Перебои с электроснабжением будут и на проспекте 40-летия Победы, в доме № 73 Д, Е, 40-летия Победы, № 75 Д, Е, Ж и в СНТ «Ириния». С 9:00 до 17:00 без света будут ростовчане на улице Седова, в домах №№ 63-99, 10-14, а также на Богатяновском Спуске, в домах №№ 3-5, 2.Временные меры связанны с техническим обслуживанием оборудования.