Жителей Ростова в конце рабочей недели ожидают массовые отключения света

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В Ростове пройдут массовые отключения света в конце рабочей недели. Актуальный график отключений с 27 по 28 июля опубликовал Донэнерго.Без света 27 июля с 9:30 до 17:00 останутся жители на улицах: Неклиновской в доме №1-15, Ольгинской, Обливской, Полоцкой, Днепроградской и переулка Ригельный. В этот же день с 9:00 до 17:00 лампочки перестанут гореть на улицах: Думенко №№13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б, Лелюшенко в домах №№19Ж, 19К, в переулке Днепровском №141, а также на Каскадной №260.В пятницу с 10:00 до 12:00 перебои с электроэнергией пройдут на Пушкинской №№151, 153, 157-161, проспекте Чехова в домах №№41, 72-80, 63, 65, 69, и улице Красноармейской №192. Также с 12:00 до 14:00 электроприборы перестанут работать в домах на улице Пушкинской №№157-161, 169, и проспекте Чехова №№35/30, 41, 72/155, 74, 76.Временные меры связаны с техническим обслуживанием оборудования.