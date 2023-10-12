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В Ростове с 29 октября на Шолохова в сторону старого аэропорта запретят разворот

В Ростове с 29 октября на Шолохова в сторону старого аэропорта запретят разворот
В Ростове на пересечении проспекта Шолохова и Воровского в сторону старого аэропорта запретят разворот. Меры начнут действовать с 29 октября, сообщили в администрации города.

Теперь водителям придется воспользоваться альтернативным маршрутом для разворота. Он пролегает вокруг ЖК. Таким образом, с Шолохова автовладельцам нужно повернуть на улице Просвещения. Далее выехать на улицу Полторацкого и затем на Воровского. Оттуда водители смогут попасть на нужную полосу по Шолохова.

Нововведение должно избавить от пробок на участке.
Фото: Rostov.ru
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