В Ростове с 29 октября на Шолохова в сторону старого аэропорта запретят разворот

Фото: Rostov.ru

В Ростове на пересечении проспекта Шолохова и Воровского в сторону старого аэропорта запретят разворот. Меры начнут действовать с 29 октября, сообщили в администрации города.Теперь водителям придется воспользоваться альтернативным маршрутом для разворота. Он пролегает вокруг ЖК. Таким образом, с Шолохова автовладельцам нужно повернуть на улице Просвещения. Далее выехать на улицу Полторацкого и затем на Воровского. Оттуда водители смогут попасть на нужную полосу по Шолохова.Нововведение должно избавить от пробок на участке.