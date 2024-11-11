В Ростове с 11 ноября перекроют часть проезда на улице Привокзальной на месяц

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В Ростове-на-Дону на месяц будет перекрыт участок дороги на улице Привокзальной. Об этом стало известно от представителей департамента автомобильных дорог.Ограничение движения будет действовать на пересечении улицы Привокзальной с северным съездом с путепровода на проспекте Стачки. Запрет вступит в силу с 11 ноября и продлится до 11 декабря 2024 года.Как пояснили в департаменте, причиной временных неудобств стали работы, связанные с ливневыми канализациями.