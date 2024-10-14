В Ростове прошел форум креативных индустрий «Креаторика 2024»

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону состоялся Форум креативных индустрий «Креаторика 2024». Мероприятие проходило с 10 по 13 октября на протяжении четырех дней. Организаторами стали Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.В Центре истинных ценностей 11 октября прошла панельная дискуссия на тему «Развитие креативных индустрий на Дону». В 2024 году мероприятие развернулось на 17 площадках. «Креаторика» работала в Центре истинных ценностей, а также на базе донских ведущих вузов, донской филармонии, Молодежного театра, выставочных залов. Участие в мероприятии стало бесплатным благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».«Креаторика» стала местом сбора людей в одних из самых креативных видов деятельности: дизайнеров, архитекторов и искусствоведов. Также в мероприятии участвовали IT-специалисты, представители гастрономии, СМИ и кино – всех, кто имеет отношение к креативным индустриям.– Хочу отметить, что рынок креативных индустрий в экономике страны становится более весомым и значимым. Донское правительство, понимая это, налаживает межотраслевое сотрудничество. На сегодняшний день на территории донского региона количество хозяйствующих субъектов креативных индустрий составляет 9,5 тысяч. Вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт практически равен 2%. Следуя вектору, заданному президентом России, планируем, что к 2030 году эта цифра в ВРП достигнет 6%, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.Глава минэкономразвития области Максим Папушенко сообщил, что в будущем в рамках программы «Повышение производительности труда» планируют создать Центр компетенций по роботизации и автоматизации в реальном секторе экономики. В планах также построить центр компетенций по промышленному дизайну и креативным индустриям.– В нашей компании работают 1,5 тысячи сотрудников, а 22 года назад было всего девять человек. Наша работа – это и есть креатив. Все, что мы создаем, это в большинстве своем идеи, которые генерирует молодежь. Наша задача дать молодым людям возможность творчески развиваться, и мы это делаем – 80% идей воплощаются в жизнь, – добавил основатель и владелец ООО «Издательский дом «Проф-Пресс» Святослав Шалай .Добавим, что форум стал одним из множества мероприятий. К примеру, месяц назад в донской столице проходил День креативной экономики. Две недели назад также прошел фестиваль «Мой бизнес. Наши маркет».