В Ростове проходят профилактические рейды для соблюдения правил выгула собак

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжаются рейды для контроля правил выгула собак. Более 80% ростовчан, которые обратились с укусами собак в больницы недавно, пострадали от домашних животных. По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко в Ростове усилят рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушения правил выгула домашних питомцев. В них также примут участие представители Департамента ЖКХ и энергетики города, Управления МВД России по Ростову-на-Дону, секторов инспектирования администраций районов города, Управления ветеринарии Ростовской области, МКУ «ЦБЖ».В ходе проверки специалисты осмотрели места для выгула питомцев, а также проверили наличие поводков. В некоторых случаях внимание обращали на наличие намордников на домашних животных.Проверяющие проинспектировали ПКиО им. М. Горького и улицу Пушкинскую.– Данные профилактические мероприятия – средство создания комфортных условий для проживания в нашем городе и тех, у кого есть домашние животные, и тех, у кого их нет. Наша задача – свести к минимуму число пострадавших от укусов собак горожан. Это в наших общих интересах, – отметил в ходе рейда директор Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Станислав Марченко.В случае выявления нарушений полагается наказание в виде предупреждения или штрафа. В ходе рейда на нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях и провели профилактическую беседу, передав познавательные памятки.Разрешается выгул собак на частной территории собственника животного и в местах, где нет массового скопления людей: на улицах, в переулках, лесах, на пустырях, во дворах. При этом животные должны быть на поводке, а некоторые породы собак – и в наморднике. Дополнительные ограничения действуют в отношении бойцовых собак. Выгуливать их можно лицам старше 14 лет.Выйти на прогулку с питомцем можно по адресам: ул. Бабушкина – пр. Стачки; ПКиО им. Н. Островского; сквер им. «Дортмунда»; ПКиО им. Октября; парк на Комсомольской площади – сквер «Комсомольский»; ПКиО Осенний; ул. Добровольского – бульвар Комарова; парк им. Красниченко (пл. Гагарина, 1); территория по ул. Вересаева; ПКиО им. А. Собино; парк Димитриевский; сквер «Комсомольский» по ул. Малиновского; парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».С постановлением № 13 можно ознакомиться по ссылке:https://rostov-gorod.ru/upload/iblock/5a5/95438647-95439225.pdf?ysclid=lzci8yilmu256752219