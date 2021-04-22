В Ростове предложили изменить схему движения троллейбуса № 7. Инициативу разместил департамент городского транспорта на портале «Активный ростовчанин» 23 апреля.В петиции сказано, что изменения поспособствуют улучшению транспортного обслуживания гребного канала «Дон». Так, маршрут, который ранее следовал от Сельмаша до Центрального рынка, предложили продлить по Ворошиловскому мосту. Троллейбус будет следовать через остановки «Ростов Арена» и ТРК «Мегамаг». Его конечной станет гребной канал, на который ежедневно добираются сотни спортсменов.Однако ростовчане не спешат принимать изменения. Возможно, это связано с тем, что новая схема движения не будет захватывать Буденновский проспект и Центральный рынок. За сутки набралось семь положительных голосов и восемь отрицательных.