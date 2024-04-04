В Ростовской области на Дону теплоход врезался в стоящее на мели судно

Фото: Западное МСУ на транспорте СК РФ.

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Судно «Коноша» утром 4 апреля врезалось в «Сормовский-3067», стоящий на мели.В результате происшествия «Сормовский» получил повреждения. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 1,7 миллиона рублей.Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, за штурвалом «Коноши» находился второй помощник капитана.По факту нарушения правил движения и эксплуатации водного транспорта возбудили уголовное дело.Судна «Коноша» и «Сормовский-3067» принадлежат России. Первый построили в 1997 году, а второй — в 1990-м. Оба теплохода предназначены для перевозки генеральных грузов (прим. — крупные партии штучного товара, которые перевозятся в упаковке). Их доставляют в мешках, ящиках, контейнерах, пакетах. Партия занимает большую часть контейнера или грузового места.