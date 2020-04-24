В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 104 ребёнка
В Ростове-на-Дону из-за пандемии коронавируса под медицинским наблюдением находятся 682 человека. Среди них – 104 ребёнка. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.
За сутки в донской столице зафиксировали 12 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в городе выявлен 201 заражённый. В обсерваторе находятся 16 человек. Два пациента скончались – это 34-летний врач из Китая и 50-летний житель Ростова.
Во всей Ростовской области подтвердили 714 случаев инфицирования. Недавно сообщалось, что в Волгодонске скончались ещё два пациента с коронавирусом, однако точная причина их смерти ещё не известна.