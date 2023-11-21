В Ростове по проспекту Соколова с 6 декабря ограничат движение транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону с 6 декабря по Соколова ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проезд будет запрещен по проспекту Соколова. Речь идет о правой полосе движения в северном направлении от Варфоломеева до Соколова, 92с. Неудобства возникнут из-за строительства здания на Соколова № 88. Меры начнут действовать с 6 декабря по 6 июня 2024 года.Вероятно, ближайшие полгода водителям придется искать объездные пути.