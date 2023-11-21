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В Ростове по проспекту Соколова с 6 декабря ограничат движение транспорта

В Ростове по проспекту Соколова с 6 декабря ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону с 6 декабря по Соколова ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проезд будет запрещен по проспекту Соколова. Речь идет о правой полосе движения в северном направлении от Варфоломеева до Соколова, 92с. Неудобства возникнут из-за строительства здания на Соколова № 88. Меры начнут действовать с 6 декабря по 6 июня 2024 года.

Вероятно, ближайшие полгода водителям придется искать объездные пути.
Фото: Rostov.ru
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