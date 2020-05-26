В Ростове планируют поднять цены на проезд в троллейбусах и трамваях
Проезд на электротранспорте в Ростове-на-Дону может стать дороже. О возможности поднятия цен на совещании гордумы сказал директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов.
Сейчас одна поездка на троллейбусе или трамвае стоит 17 рублей. Ермашов отметил, что действующий тариф не покрывает затраты перевозчиков. В прошлом году благодаря большому объёму перевозок средств хватало. Однако сейчас из-за режима самоизоляции пассажиропоток снизился, и транспортные компании терпят убытки.
- Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все «за» и «против» и лишь тогда, возможно, придём к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд на городском пассажирском электротранспорте, - сказал директор департамента.
По его словам, если это и произойдёт, то не раньше следующего года.
Ранее Rostov.ru писал, что на совещании также обсудили вопрос организации новых троллейбусных и трамвайных маршрутов в Ростове-на-Дону.