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В Ростове перекрыли подходы к зданию правительства

В Ростове перекрыли подходы к зданию правительства
В Ростове-на-Дону перекрыли подходы к зданию правительства. Фан-барьеры начали расставлять по периметру площади Советов в обед 21 апреля.

В настоящее время жители города могут попасть на площадь только через один вход. Скорее всего, ограничения в передвижении пешеходов связаны с проведением несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Также специальные ограждения поставили на улице Пушкинской и Театральной площади. Представители правоохранительных органов не пускают людей к фонтану и просят их обойти территорию с другой стороны.

Движению автобусов и троллейбусов по главным улицам Ростова ничего не препятствует. Однако водители личных авто и общественного транспорта, направляющиеся от центра в сторону Театральной площади, начинают выстраиваться в пробку.

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