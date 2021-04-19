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В Ростове перекрыли Театральную площадь

В Ростове перекрыли Театральную площадь
В центре Ростова-на-Дону установили фан-барьеры. Около 16 часов 21 апреля уличные ограждения появились на площади Театральной.

Вероятно, конструкции установили перед проведением несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас оцепили только пешеходную зону площади, транспорт беспрепятственно двигается по улице Театральной. Расширят ли оцепление к вечеру, пока не известно.

На месте находятся несколько десятков правоохранителей, несколько автозаков, а также машины ОМОН и полиции.

Аналогичная ситуация была и на несогласованных митингах 23 и 31 января. Тогда на акцию в поддержку политика вышли несколько тысяч человек.


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