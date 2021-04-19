В Ростове перекрыли Театральную площадь

В центре Ростова-на-Дону установили фан-барьеры. Около 16 часов 21 апреля уличные ограждения появились на площади Театральной.Вероятно, конструкции установили перед проведением несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас оцепили только пешеходную зону площади, транспорт беспрепятственно двигается по улице Театральной. Расширят ли оцепление к вечеру, пока не известно.На месте находятся несколько десятков правоохранителей, несколько автозаков, а также машины ОМОН и полиции.Аналогичная ситуация была и на несогласованных митингах 23 и 31 января. Тогда на акцию в поддержку политика вышли несколько тысяч человек.