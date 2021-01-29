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На Большой Садовой в Ростове перекрыли проход к центральному рынку

На Большой Садовой в Ростове перекрыли проход к центральному рынку
На улице Большой Садовой в Ростове перекрыли доступ к центральному рынку. Об этом сообщает журналист Rostov.ru.

Сотрудни полиции установили металлические ограждения на пересечении Большой Садовой и переулка Соборного. Несколько правоохранителей стоят около забора и пропускают людей только на выход со стороны Садовой.

- Пройти в сторону рынка нельзя, - сообщает журналист с места событий. - О причине ограничения передвижения граждан сотрудники полиции сообщить не смогли.

Напомним, 31 января в Ростове проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Митингующие собрались в 12.00 около публичной библиотеки, чтобы устроить демонстрацию. Пройдя по Пушкинской, они направились к Ворошиловскому проспекту, после чего решили следовать в сторону центрального рынка.

Во время митинга было задержано несколько десятков участников акции, а также простые прохожие и представители СМИ.

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