На Большой Садовой в Ростове перекрыли проход к центральному рынку

На улице Большой Садовой в Ростове перекрыли доступ к центральному рынку. Об этом сообщает журналист Rostov.ru.Сотрудни полиции установили металлические ограждения на пересечении Большой Садовой и переулка Соборного. Несколько правоохранителей стоят около забора и пропускают людей только на выход со стороны Садовой.- Пройти в сторону рынка нельзя, - сообщает журналист с места событий. - О причине ограничения передвижения граждан сотрудники полиции сообщить не смогли.Напомним, 31 января в Ростове проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Митингующие собрались в 12.00 около публичной библиотеки, чтобы устроить демонстрацию. Пройдя по Пушкинской, они направились к Ворошиловскому проспекту, после чего решили следовать в сторону центрального рынка.Во время митинга было задержано несколько десятков участников акции, а также простые прохожие и представители СМИ.