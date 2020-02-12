В Ростове отменят запрет на митинги рядом с правительством области



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Донские депутаты собираются внести изменения в областной закон «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области». Соответствующее предписание в Заксобрание области внесла региональная прокуратура. Проект закона обсуждали 13 февраля на заседании комитета по законодательству донского парламента.



В 2012 году в федеральном законе о митингах появился пункт, позволивший регионам вводить дополнительные ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе территориально-пространственные запреты. Тогда практически во всех субъектах России местные власти ввели такие ограничения. В большинстве случаев они запрещали проведение публичных мероприятиях в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания органов госвласти и местного самоуправления.



В частности, в Ростове запрет на митинги был введён в границах: от пересечения переулка Газетного и улицы Суворова по улице Суворова до пересечения с проспектом Чехова, от пересечения улицы Суворова и проспекта Чехова по проспекту Чехова до пересечения с улицей Станиславского, от пересечения проспекта Чехова и улицы Станиславского по улице Станиславского до пересечения с переулком Газетным, от пересечения улицы Станиславского и переулка Газетного и по переулку Газетному до пересечения с улицей Суворова. По сути, это то же самое ограничение на «радиус 50 метров», поскольку именно в этом периметре расположено здание правительства Ростовской области.







Однако в ноябре 2019 года Конституционный суд признал территориальный запрет, установленный без изучения конкретных обстоятельств, неправомерным.

- В соответствии с позицией Конституционного суда требуется внести изменения в региональный закон, - пояснил старший помощник прокурора Ростовской области Сергей Тришин.



Прокуратура предлагает изложить данный пункт в следующей редакции: «Проведение публичных мероприятий в указанных границах запрещается лишь в случаях, когда проведение таких мероприятий создаёт, исходя из их целей или характера (предполагаемое количество участников, дня и времени проведения), угрозу правам и свободам человека и гражданина, законности и правопорядку, общественной безопасности, а также в случаях, если проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры и т. п.».

- Теперь органы местного самоуправления, рассматривающие обращение на проведение публичного мероприятия, не могут отказать лишь на основе территориального запрета. Они должны будут обосновать своё решение, - добавил Тришин.



Изменения, которые планируется внести в региональный закон, отнюдь не означают, что активистам или представителям оппозиции перестанут отказывать в проведении митингов.

- Теперь нам будут отказывать, но с обоснованием, - подметил во время обсуждения руководитель фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессонов.



Ремарка депутата вполне обоснована. Но, так или иначе, после того, как поправки примут, активисты смогут претендовать на большее число площадок, при этом власти не смогут отказывать на основании лишь общего запрета. Чиновникам придётся на каждый случай придумывать аргументы для отказа. Помимо этого, они должны будут предложить альтернативную площадку также в центре города.