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В Ростове от коронавируса выздоровели еще 203 человека

В Ростове от коронавируса выздоровели еще 203 человека
В Ростове медикам удалось вылечить еще 203 человека от COVID-19. За последние 24 часа опасное заболевание смогли преодолеть 614 жителей Дона, а общее число выздоровевших достигло 144 451.

Коронавирус вызывает первичное преимущественное поражение дыхательных органов. То есть основное влияние болезни идёт на лёгкие, но, кроме этого, инфекция поражает в разной степени практически все органы и системы.

Заболевание протекает сложнее и дольше даже в сравнении с тяжёлой формой гриппа. Если для гриппа характерны несколько дней высокой температуры, затем несколько дней чуть повышенной, а потом наступают период выздоровления и полное восстановление, то коронавирус лечат в течение нескольких недель, притом течение болезни часто оказывается непредсказуемым. Чтобы восстановить лёгкие после заболевания, могут понадобиться месяцы терапии.

В Ростове за последние сутки выявили 194 зараженных. Всего в донской столице положительные тесты на COVID-19 получили 64 873 горожанина.
Фото: Алексей Бойко.
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