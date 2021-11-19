В Ростове от коронавируса выздоровели еще 203 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове медикам удалось вылечить еще 203 человека от COVID-19. За последние 24 часа опасное заболевание смогли преодолеть 614 жителей Дона, а общее число выздоровевших достигло 144 451.Коронавирус вызывает первичное преимущественное поражение дыхательных органов. То есть основное влияние болезни идёт на лёгкие, но, кроме этого, инфекция поражает в разной степени практически все органы и системы.Заболевание протекает сложнее и дольше даже в сравнении с тяжёлой формой гриппа. Если для гриппа характерны несколько дней высокой температуры, затем несколько дней чуть повышенной, а потом наступают период выздоровления и полное восстановление, то коронавирус лечат в течение нескольких недель, притом течение болезни часто оказывается непредсказуемым. Чтобы восстановить лёгкие после заболевания, могут понадобиться месяцы терапии.В Ростове за последние сутки выявили 194 зараженных. Всего в донской столице положительные тесты на COVID-19 получили 64 873 горожанина.