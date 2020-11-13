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В Ростове-на-Дону коронавирус поборол еще 51 человек

В Ростове-на-Дону коронавирус поборол еще 51 человек
В донской столице продолжает расти число выздоровевших от коронавируса. Опасное заболевание за сутки поборол еще 51 ростовчанин. Информацию об этом 15 ноября публикует мэрия.

С начала пандемии в городе насчитывают 12 814 выздоровевших и 482 умерших.

За последние сутки в Ростове выявили 132 новых зараженных, а общее число инфицированных достигло 14 574. Донская столица по-прежнему лидирует среди городов по числу заболевших COVID-19. Всего в области насчитывают 35 281 носителя вируса и 1 063 смерти от коронавируса. Ситуация с распространением инфекции в регионе до сих пор остается напряженной. Власти не намерены смягчать коронавирусные ограничения.

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