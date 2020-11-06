В Ростове от коронавируса скончался врач госпиталя для ветеранов войн

От коронавируса в Ростове скончался врач госпиталя для ветеранов войн. Адхамжоан Эгамбердиева не стало 4 ноября. Информация о его смерти появилась в списке погибших от COVID-19 российских медиков.Известно, что Адхамжон Эгамбердиев проработал в сфере здравоохранения около 15 лет. Окончив в Ташкенте медицинскую академию, он переехал в Ростов. Работал сначала в городской поликлинике №42, затем в госпитале для ветеранов войн.По состоянию на 9 ноября в списке погибших от опасного вируса российских медиков числится 17 имен медработников из Ростовской области. Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 796 медиков со всей страны и 138 - из других стран.