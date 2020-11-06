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В Ростове от коронавируса скончался врач госпиталя для ветеранов войн

В Ростове от коронавируса скончался врач госпиталя для ветеранов войн
От коронавируса в Ростове скончался врач госпиталя для ветеранов войн. Адхамжоан Эгамбердиева не стало 4 ноября. Информация о его смерти появилась в списке погибших от COVID-19 российских медиков.

Известно, что Адхамжон Эгамбердиев проработал в сфере здравоохранения около 15 лет. Окончив в Ташкенте медицинскую академию, он переехал в Ростов. Работал сначала в городской поликлинике №42, затем в госпитале для ветеранов войн.

По состоянию на 9 ноября в списке погибших от опасного вируса российских медиков числится 17 имен медработников из Ростовской области. Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 796 медиков со всей страны и 138 - из других стран.

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