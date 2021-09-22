В Ростове обсудили стратегию развития информационного пространства Союзного государства

В Ростове состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Члены донского и федерального парламентов обсудили стратегию с представителями братской республики 23 сентября.Заседание открыл председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. В приветственном слове он напомнил о договорах между донским регионом и Беларусью. В 2002 году стороны подписали соглашение о сотрудичестве. Через восемь лет, в 2010-м, в донской столице открыли отделение белорусского Посольства в РФ.Обе стороны заинтересованы в развитии крепких торговых и экономических связях. Кроме того, в рамках уже подписанных договоров налажена система обмена студентов и научными материалами, а также совместная подготовка спортсменов и проведение иных мероприятий.— Россияне и белорусы — братские народы, объединенные общими историческими корнями и общей судьбой. В начале сентября президенты России и Беларуси по итогам переговоров в Кремле объявили, что согласовали 28 программ по углублению интеграции двух стран, — отметил Александр Ищенко.Спикер донского парламента добавил, что перед органами власти всех уровней и России, и Беларуси, поставлены новые задачи. Они требуют масштабной информационной поддержки. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы в информационном поле братских государств была достоверная и правдивая информация о работе руководителей и возможностях для граждан.Председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Геннадий Давыдько подчеркнул, что с учетом последних явлений обеим странам нужно пересмотреть работу в этом направлении.– Необходимо скоординировать усилия и перераспределить ресурсы в те информационные каналы, которые в наибольшей степени формируют общественное сознание. Например, у нас есть свои газеты, радио, телевидение, но мы слабо представлены в интернете и социальных сетях, а ведь именно оттуда сегодня преимущественно черпает информацию молодежь, – пояснил Геннадий Давыдько.По словам сенатора и члена Комиссии Маргариты Павловой, интернет и СМИ постепенно превращаются в информационное оружие. Это может стать причиной разобщения двух стран. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо создать в инфополе дружелюбную атмосферу.— Мы должны расти и жить в условиях самоуважения и доверия. Это очень важно в наше непростое время, — добавила Маргарита Павлова. — Именно для этих целей наша Комиссия и была создана.За последние несколько месяцев жители Ростовской области и братской республики стали участниками совместных мероприятий. В августе для ростовчан организовали тур по 13 городам России и Беларуси, включая мемориальный комплекс Хатынь. Ростовское движение «Дороги Славы — наша история» организовало автопробег по городам воинской славы и городам-героям двух стран. В начале сентября на Дону состоялся Первый Съезд Ассоциации органов молодежного самоуправления государств — членов ЕАЭС.Кроме того, с 29 июля по 2 августа в Неклиновском районе прошел финал международного фестиваля-конкурса «Берега дружбы». Его организаторами стали национально-культурная автономия «Белорусы Неклиновского района». В фестивале участвовали поэты не только из России и Беларуси, но и из ДНР и ЛНР. В ходе фестивальных мероприятий прошли мастер-классы, лекции, творческие встречи, заседание круглого стола с представителями международного сообщества соотечественников.