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В Ростове Нагибина погряз в пробках из-за неработающих светофоров и ДТП

В Ростове Нагибина погряз в пробках из-за неработающих светофоров и ДТП
В Ростове проспект Нагибина сковали пробки. Сотни автомобилистов вынуждены терять время в пути из-за выключенных светофоров на кольце с пересечением улицы Ларина.

Протяженность затора составляет более одного километра. Движение затруднено от поворота с улицы Плиева до улицы Ларина. По информации навигаторов, потребуется около 15 минут, чтобы проехать один километр.

Дополнительной преградой движения стала авария на кольце с поворотом на Ларина. Вероятно, две легковушки не смогли разобраться, кто кому уступит дорогу, и столкнулись посреди проезжей части.

Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.
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