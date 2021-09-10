В Ростове Нагибина погряз в пробках из-за неработающих светофоров и ДТП

В Ростове проспект Нагибина сковали пробки. Сотни автомобилистов вынуждены терять время в пути из-за выключенных светофоров на кольце с пересечением улицы Ларина.Протяженность затора составляет более одного километра. Движение затруднено от поворота с улицы Плиева до улицы Ларина. По информации навигаторов, потребуется около 15 минут, чтобы проехать один километр.Дополнительной преградой движения стала авария на кольце с поворотом на Ларина. Вероятно, две легковушки не смогли разобраться, кто кому уступит дорогу, и столкнулись посреди проезжей части.Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.