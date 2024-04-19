В Ростове начали ремонтировать подземный переход на Университетском

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону начали ремонтировать подземный переход на Университетском в котором не было света. Там планируется обновление штукатурки и установка освещения. Об этом 17 апреля сообщили в городской администрации.Напомним, ранее ростовчане массово жаловались на отсутствие освещения в подземном переходе. Из-за этого пешеходы просто боялись там проходить.Ремонт все же решили провести. Пока работы только начались и свет на участке еще не появился. На кадрах видно, что в переходе царит тьма.Как скоро работы завершат, пока неизвестно.