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В Ростове на улице Станиславского установят дополнительные дорожные знаки

В Ростове на улице Станиславского установят дополнительные дорожные знаки
Фото: ura.ru

На улице Станиславского в Ростове появятся дополнительные дорожные знаки. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

По информации ведомства, новые таблички установят на участке от проспекта Соколова до переулка Грибоедовского. В остановочных полосах к имеющимся дорожным знакам «Стоянка запрещена» добавят таблички «Работает эвакуатор» и «Время действия: рабочие дни с 08:00 до 20:00».

Как пояснили в департаменте, дополнительные знаки вводятся для обеспечения эффективного транспортного сообщения по улице Станиславского. В первую очередь, для бесперебойного трамвайного движения.

Новые знаки должны установить на улице к 7 декабря.

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