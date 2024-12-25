В Ростове на проспекте Шолохова из-за прорыва трубы затопило улицы

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В Ростове затопило проспект Шолохова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 25 декабря.На кадрах видно, что реки разлились на десятки метров. Чтобы перейти улицу, людям приходится надевать высокие резиновые сапоги. Кроме того, автомобилисты не могут добраться до своих машин, так как парковочные места затоплены.Вероятно, причиной наводнения стала авария на коммунальных сетях.Пока не поступало сообщений об отключении водоснабжения в этом районе.Напомним, что всего сутки назад, 24 декабря, произошла масштабная авария на коммунальных сетях в Северном районе. Около 450 многоквартирных домов остались без отопления.