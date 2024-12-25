Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на проспекте Шолохова из-за прорыва трубы затопило улицы

В Ростове на проспекте Шолохова из-за прорыва трубы затопило улицы
В Ростове затопило проспект Шолохова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 25 декабря.

На кадрах видно, что реки разлились на десятки метров. Чтобы перейти улицу, людям приходится надевать высокие резиновые сапоги. Кроме того, автомобилисты не могут добраться до своих машин, так как парковочные места затоплены.

Вероятно, причиной наводнения стала авария на коммунальных сетях.

Пока не поступало сообщений об отключении водоснабжения в этом районе.

Напомним, что всего сутки назад, 24 декабря, произошла масштабная авария на коммунальных сетях в Северном районе. Около 450 многоквартирных домов остались без отопления.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.