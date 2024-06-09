Фото: соцсети.

В Ростове мать с ребенком ошпарили кипятком ноги, переходя дорогу. О кипятке, который растекся на пол-улицы, пострадавшая рассказала в соцсетях 8 июня.— Шли с ребенком, ноги обварили. Лужа глубοκая, на половину дοpοги. Сразу нe былο понятно, чтο там горячо, пοκa нe наступили, — рассказала о проблеме горожанка. — Пар от кипятка не заметили сразу — его практически не видно.Женщина уточнила, что кипяток сливали из шланга какие-то рабочие. Якобы ливневок рядом нет, вот и бросили шланг к дороге. Хотя позже автор видео показала люк ливневой канализации поблизости. До него рабочие не доехали каких-то несколько метров.